Путин — о признании блокады Ленинграда геноцидом: Давно пора было это сделать

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия обязана сохранить память об убитых в годы Великой Отечественной войны, нацисты производили геноцид против советского народа. Следствие и поисковики вскрывают все новые факты убийств людей и находят новые захоронения.

«Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев — всех: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают, как я уже сказал, их собственные документы», — сказал 15 ноября Путин на заседании оргкомитета «Победа».

