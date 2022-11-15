Путин — о признании блокады Ленинграда геноцидом: Давно пора было это сделать

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия обязана сохранить память об убитых в годы Великой Отечественной войны, нацисты производили геноцид против советского народа. Следствие и поисковики вскрывают все новые факты убийств людей и находят новые захоронения.
«Совсем недавно фактом геноцида была признана и блокада Ленинграда. Давно пора было это сделать. Организуя блокаду, нацисты целенаправленно стремились уничтожить ленинградцев — всех: от детей до стариков. Это в том числе подтверждают, как я уже сказал, их собственные документы», — сказал 15 ноября Путин на заседании оргкомитета «Победа».
Президент напомнил, что в 2023 году исполнится 80 лет со дня прорыва блокадного кольца, а в 2024-м будет отмечаться 80-летие полного освобождения от блокады. Глава государства призвал власти и общественность «ответственно и с душой» подойти к организации памятных мероприятий.
Путин подчеркнул, что сейчас на территории РФ известно около 100 мест, где покоятся останки жертв нацистов. Они должны быть отмечены и ухожены так же, как и воинские захоронения. При этом необходимо внимательно наблюдать и ухаживать и за воинскими захоронениями: «Речь не только о прошлом, но и о настоящем и будущем. Люди должны знать, что происходило в годы войны.