Президент ФИФА призвал остановить конфликты на Украине на время ЧМ-2022 по футболу

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал лидеров государств на саммите G20 приостановить все войны на время проведения чемпионата мира в Катаре. Свое заявление, которое опубликовано 15 ноября на официальном сайте ФИФА, Инфантино начал с того, что назвал футбол силой добра.
«Моя просьба ко всем главам государств подумать о временном прекращении огня на один месяц, на время чемпионата мира по футболу. Сделайте первый шаг к миру. Вы — мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории», — заявил Джанни Инфантино.
В частности, глава ФИФА упомянул конфликт между Россией и Украиной. Он напомнил, что Россия проводила чемпионат мира в 2018 году, а Украина подала заявку на его проведение в 2030-м. В этой связи, по мнению Инфантино, приостановка огня на время ЧМ-2022 станет «положительным толчком».
ФИФА отстранил Россию от отборочных матчей для участия на ЧМ-2022 вскоре после начала специальной военной операции на Украине.