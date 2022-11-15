«На приколе». Что такое военно-патриотический диктант и зачем его писали петербургские школьники

Сотни тысяч детей со всей России вместо уроков оказались наедине с бывшей женой футболиста Аршавина Юлией Барановской. В течение двух часов экс ведущая программы «Бабий бунт» задавала вопросы об истории России.
Школьникам нужно было продемонстрировать самые неожиданные знания: от Дня празднования ракетных войск и артиллерии до фамилий кинозвёзд 30-х годов. Мероприятие, хоть и заявлено как необязательное, но всё-таки проходило в учебное время, а значит, из расписания вычеркнули уроки.
Военно-патриотический диктант подготовлен обществом «Знание» и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Мероприятие приурочили ко Дню призывника, 15 ноября. Может быть, поэтому первый вопрос для школьников звучал так: «Что такое воинская обязанность?»
Вопросы транслировались онлайн. Их зачитывала ведущая Юлия Барановская. В московской студии тест проходили ребята в форме Юнармии. Офлайн-точки также организовали в Архангельске, Екатеринбурге, Саранске, Владивостоке, Вологде, Курске, Сочи и Туле. По словам Барановской, на диктант зарегистрировались более 200 тысяч участников.
Основным организатором мероприятия выступил центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он расположен в Московской области рядом с парком «Патриот», его учредителями являются министерство образования Московской области и Департамент образования Москвы.
В «Авангарде» школьников учат стрелять из снайперской винтовки и метать гранаты. Не бесплатно. Так, курс молодого бойца (4 часа тактико-специальной и военно-медицинской подготовки) обойдётся для семейного бюджета в 5 тысяч рублей, а 10-дневные сборы — в 52 тысячи рублей.
В начале диктанта ведущая предоставила слово вожатой «Авангарда» Алёне. «Мы помогаем молодёжи стать более развитыми в сфере военно-патриотического воспитания. Помогаем им войти в такое... военное положение», — рассказала о миссии центра девушка.
Организаторы диктанта считают, что мероприятие поможет не дать переписать историю, воспитать патриотов, привить чувство преданности к Отечеству. Анонс обещал уникальные вопросы об истории России, всего их 60 штук.
Детей спрашивали, сколько государств приняли участие в Первой мировой войне, кого реабилитировали в годы перестройки, когда отмечается День ракетных войск и артиллерии. Был вопрос и о функциях ФСБ, его ведущая назвала сложным. Также ученики должны были знать события второй чеченской войны. Не обошлось и без современной истории. Детей спросили, какой номер региона получит Луганская народная республика.
— Легкие вопросы, как вы считаете? — интересовалась ведущая у школьников.
— Доступные, — отвечали ей из зала.
В комитете по образованию Петербурга «Фонтанке» сообщили, что сведения о патриотическом диктанте «доведены» до школ, но написание работы — необязательная опция. Участвовать могут школьники от 14 лет по желанию. При этом в ходе диктанта выяснилось, что в московской студии работу пишет 10-летний мальчик.
В одной из петербургских школ написание патриотического диктанта стало сюрпризом для учеников. Трансляцию с вопросами им включили вместо урока информатики. Перед этим попросили подписать согласие на обработку персональных данных.
Учитель не настаивал на том, что диктант является обязательным. Но тем, кто писать работу не согласился, альтернативы не предоставили. «Да, там на трансляции время тянули, и мы успели только 6 вопросов написать. На приколе. Всё не всерьёз», — рассказала «Фонтанке» школьница. Затем урок закончился, и ученики вышли из класса, так и не ответив на оставшиеся вопросы.
Хоть организаторы и заявляли, что школьники за 60 минут ответят на 60 вопросов, трансляция длилась два часа.
В Смольном уточнили, что необязательно писать диктант в рамках урока, на вопросы можно ответить с 15-го по 30-е ноября. Итоги подведут 10 и 11 декабря.
Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»