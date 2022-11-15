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    «На приколе». Что такое военно-патриотический диктант и зачем его писали петербургские школьники

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    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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    Сотни тысяч детей со всей России вместо уроков оказались наедине с бывшей женой футболиста Аршавина Юлией Барановской. В течение двух часов экс ведущая программы «Бабий бунт» задавала вопросы об истории России.

    Школьникам нужно было продемонстрировать самые неожиданные знания: от Дня празднования ракетных войск и артиллерии до фамилий кинозвёзд 30-х годов. Мероприятие, хоть и заявлено как необязательное, но всё-таки проходило в учебное время, а значит, из расписания вычеркнули уроки.

    Военно-патриотический диктант подготовлен обществом «Знание» и учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард». Мероприятие приурочили ко Дню призывника, 15 ноября. Может быть, поэтому первый вопрос для школьников звучал так: «Что такое воинская обязанность?»

    Вопросы транслировались онлайн. Их зачитывала ведущая Юлия Барановская. В московской студии тест проходили ребята в форме Юнармии. Офлайн-точки также организовали в Архангельске, Екатеринбурге, Саранске, Владивостоке, Вологде, Курске, Сочи и Туле. По словам Барановской, на диктант зарегистрировались более 200 тысяч участников.

    Основным организатором мероприятия выступил центр военно-патриотического воспитания «Авангард». Он расположен в Московской области рядом с парком «Патриот», его учредителями являются министерство образования Московской области и Департамент образования Москвы.

    В «Авангарде» школьников учат стрелять из снайперской винтовки и метать гранаты. Не бесплатно. Так, курс молодого бойца (4 часа тактико-специальной и военно-медицинской подготовки) обойдётся для семейного бюджета в 5 тысяч рублей, а 10-дневные сборы — в 52 тысячи рублей.

    В начале диктанта ведущая предоставила слово вожатой «Авангарда» Алёне. «Мы помогаем молодёжи стать более развитыми в сфере военно-патриотического воспитания. Помогаем им войти в такое... военное положение», — рассказала о миссии центра девушка.

    Организаторы диктанта считают, что мероприятие поможет не дать переписать историю, воспитать патриотов, привить чувство преданности к Отечеству. Анонс обещал уникальные вопросы об истории России, всего их 60 штук.

    Детей спрашивали, сколько государств приняли участие в Первой мировой войне, кого реабилитировали в годы перестройки, когда отмечается День ракетных войск и артиллерии. Был вопрос и о функциях ФСБ, его ведущая назвала сложным. Также ученики должны были знать события второй чеченской войны. Не обошлось и без современной истории. Детей спросили, какой номер региона получит Луганская народная республика.

    — Легкие вопросы, как вы считаете? — интересовалась ведущая у школьников.

    — Доступные, — отвечали ей из зала.

    В комитете по образованию Петербурга «Фонтанке» сообщили, что сведения о патриотическом диктанте «доведены» до школ, но написание работы — необязательная опция. Участвовать могут школьники от 14 лет по желанию. При этом в ходе диктанта выяснилось, что в московской студии работу пишет 10-летний мальчик.

    В одной из петербургских школ написание патриотического диктанта стало сюрпризом для учеников. Трансляцию с вопросами им включили вместо урока информатики. Перед этим попросили подписать согласие на обработку персональных данных.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Учитель не настаивал на том, что диктант является обязательным. Но тем, кто писать работу не согласился, альтернативы не предоставили. «Да, там на трансляции время тянули, и мы успели только 6 вопросов написать. На приколе. Всё не всерьёз», — рассказала «Фонтанке» школьница. Затем урок закончился, и ученики вышли из класса, так и не ответив на оставшиеся вопросы.

    Хоть организаторы и заявляли, что школьники за 60 минут ответят на 60 вопросов, трансляция длилась два часа.

    В Смольном уточнили, что необязательно писать диктант в рамках урока, на вопросы можно ответить с 15-го по 30-е ноября. Итоги подведут 10 и 11 декабря.

    Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Фото: «Фонтанка.ру»

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