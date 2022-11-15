Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина внесли в список террористов

Росфинмониторинг включил сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 15 ноября из списка ведомства.
Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.
В конце октября Заякина МВД РФ объявило в федеральный розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорилось в соответствующей карточке.
Как указывает РИА Новости, в конце августа Басманный суд Москвы информировал о возбуждении в отношении Заякина уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности.