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    Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина внесли в список террористов

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    Росфинмониторинг включил сооснователя проекта «Диссернет» Андрея Заякина в перечень террористов и экстремистов. Об этом стало известно 15 ноября из списка ведомства.

    Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.


    В конце октября Заякина МВД РФ объявило в федеральный розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорилось в соответствующей карточке.

    Как указывает РИА Новости, в конце августа Басманный суд Москвы информировал о возбуждении в отношении Заякина уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности.

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