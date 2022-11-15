Менеджера «Силовых машин» по закупкам лишат свободы на 5 лет за коммерческий подкуп

Куйбышевский районный суд Петербурга 15 ноября назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно Дмитрию Семакову, менеджеру дирекции по закупкам производственных материалов и услуг генераторного производства компании ПАО «Силовые машины», по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
С января 2017 года по декабрь 2019 года Дмитрий Семаков заключал договоры с компаний ООО ТК «ТИТАН ГРУПП» на поставки титановой продукции. Менеджер вносил недостоверные сведения в «конкурентные листы», которые формируются по результатам анализа коммерческих предложений, хотя запросы на это в компании не направлял. Так он обеспечивал закупки титана у «ТИТАН ГРУПП» как у единственного источника, не относящегося к предприятиям-изготовителям.
По данным следствия, от представителя компании Семаков получил не менее 478,3 тыс. рублей, которые зачислили на его расчетный счет. За коммерческий подкуп он получил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года.
Также менеджер направлял запросы поставщикам на предоставление технико-коммерческих предложений, при том что производственной необходимости в этом не было, и искусственно запрашивал сведения на поставку небольших партий титана. Так, Дмитрий Семаков дробил поставки, тем самым исключая возможность работы «Силовых машин» с крупными поставщиками по более низкой стоимости и участие в поставках малых партий товара.
Кроме того, он затягивал закупки вплоть до грани срыва обеспечения производства и неоднократно вносил недостоверные сведения в запросы о срочности поставок.