Менеджера «Силовых машин» по закупкам лишат свободы на 5 лет за коммерческий подкуп

Куйбышевский районный суд Петербурга 15 ноября назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно Дмитрию Семакову, менеджеру дирекции по закупкам производственных материалов и услуг генераторного производства компании ПАО «Силовые машины», по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.



С января 2017 года по декабрь 2019 года Дмитрий Семаков заключал договоры с компаний ООО ТК «ТИТАН ГРУПП» на поставки титановой продукции. Менеджер вносил недостоверные сведения в «конкурентные листы», которые формируются по результатам анализа коммерческих предложений, хотя запросы на это в компании не направлял. Так он обеспечивал закупки титана у «ТИТАН ГРУПП» как у единственного источника, не относящегося к предприятиям-изготовителям.