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    Суд в Петербурге отправил в колонию участников ОПГ, которые лишили бизнесменов 152 млн рублей

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    Более 152 млн рублей похитили у предпринимателей участники ОПГ, которые воспользовались положительной репутацией ряда юрлиц. Суд решил отправить их в колонию общего режима. Об этом 15 ноября сообщает Telegram-канал прокуратуры Петербурга.

    Известно, что с сентября 2018-го по июнь 2020 года фигуранты нашли в интернете юридические лица с позитивным деловым реноме, чтобы впоследствии перерегистрировать их на подставное лицо.

    После этого от имени организаций они заключали с другими компаниями договоры с отсрочкой платежа за товар. Так им удавалось без оплаты получать продукцию в виде фруктов, овощей, мяса, рыбы, сыров и колбас и впоследствии реализовать её.

    С помощью этой схемы они обманули 22 компании, которые в сумме потеряли более 152 млн рублей.

    Отмечается, что во время обыска по месту жительства у организатора преступной группы изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

    Четырёх фигурантов признали виновными в преступлениях по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»), третьей части 35-й статьи и второй части ст. 173.1 УК РФ («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах») и первой части 222-й статьи УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

    Суд приговорил Антона Северовостокова (создатель ОПГ. — Прим. ред.) к пяти годам лишения свободы, Николая Колганова — к трём годам лишения свободы, а Инны Деревнину и Юлию Гуревич — к четырём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительных колониях общего режима. Женщинам предоставили отсрочку от отбывания наказания до того момента, когда их дети достигнут 14-летнего возраста.

    Приговор пока не вступил в законную силу.

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