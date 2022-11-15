Суд в Петербурге отправил в колонию участников ОПГ, которые лишили бизнесменов 152 млн рублей

Более 152 млн рублей похитили у предпринимателей участники ОПГ, которые воспользовались положительной репутацией ряда юрлиц. Суд решил отправить их в колонию общего режима. Об этом 15 ноября сообщает Telegram-канал прокуратуры Петербурга.

Известно, что с сентября 2018-го по июнь 2020 года фигуранты нашли в интернете юридические лица с позитивным деловым реноме, чтобы впоследствии перерегистрировать их на подставное лицо.

После этого от имени организаций они заключали с другими компаниями договоры с отсрочкой платежа за товар. Так им удавалось без оплаты получать продукцию в виде фруктов, овощей, мяса, рыбы, сыров и колбас и впоследствии реализовать её.

С помощью этой схемы они обманули 22 компании, которые в сумме потеряли более 152 млн рублей. Отмечается, что во время обыска по месту жительства у организатора преступной группы изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Четырёх фигурантов признали виновными в преступлениях по четвёртой части 159-й статьи УК РФ («Мошенничество организованной группой в особо крупном размере»), третьей части 35-й статьи и второй части ст. 173.1 УК РФ («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах») и первой части 222-й статьи УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов»).