Заявления Лаврова на саммите G20. Главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после мероприятий на саммите G20, который проходит на Бали в Индонезии, выступил с заявлениями, в том числе и по ситуации на Украине. Об этом 15 ноября пишут ТАСС и РИА Новости.
О ситуации вокруг конфликта на Украине:
- Киев отказывается от переговоров. Условия, выдвинутые украинским президентом Владимиром Зеленским, неадекватны и нереалистичны;
- Россия же не отказывается от переговоров. «Если кто и отказывается — так это Украина», — добавил Лавров;
- Сообщения о том, что США готовят почву для переговоров России и Украины — это слухи;
- Турция и Запад понимают, что необходимо удерживать Киев от провокаций по вывозу зерна;
- Евросоюз и НАТО давно стали «гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине».
Также на полях саммита G20 Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции, краткие встречи с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем.
Кроме того, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал Лаврову, что США и ЕС передали ему, в том числе и на бумаге, свои обещания по вывозу российского зерна.
«Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике <…> Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос», — сказал глава российского МИД.