Заявления Лаврова на саммите G20. Главное

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после мероприятий на саммите G20, который проходит на Бали в Индонезии, выступил с заявлениями, в том числе и по ситуации на Украине. Об этом 15 ноября пишут ТАСС и РИА Новости.

О ситуации вокруг конфликта на Украине: