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    Заявления Лаврова на саммите G20. Главное

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    Министр иностранных дел России Сергей Лавров после мероприятий на саммите G20, который проходит на Бали в Индонезии, выступил с заявлениями, в том числе и по ситуации на Украине. Об этом 15 ноября пишут ТАСС и РИА Новости.

    О ситуации вокруг конфликта на Украине:

    • Киев отказывается от переговоров. Условия, выдвинутые украинским президентом Владимиром Зеленским, неадекватны и нереалистичны;
    • Россия же не отказывается от переговоров. «Если кто и отказывается — так это Украина», — добавил Лавров;
    • Сообщения о том, что США готовят почву для переговоров России и Украины — это слухи;
    • Турция и Запад понимают, что необходимо удерживать Киев от провокаций по вывозу зерна;
    • Евросоюз и НАТО давно стали «гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине».

    Также на полях саммита G20 Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Турции, краткие встречи с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем.

    Кроме того, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал Лаврову, что США и ЕС передали ему, в том числе и на бумаге, свои обещания по вывозу российского зерна.

    «Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике <…> Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос», — сказал глава российского МИД.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20, который проходит на острове Бали в Индонезии, озвучил «план достижения мира», выступая по видеосвязи. Украинский президент заявил, что не будет соглашений, подобных «Минску-3».

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет. По его словам, это подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры.

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