Минометные обстрелы Белгородской области — губернатор показывает разрушения

Сразу несколько сёл Грайворонского городского округа попали под минометный обстрел. Об этом 15 ноября в своём Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Повреждения получили два частных домовладения в Безымено, а также один дом в Козинке. В Сподарюшено ведётся подомовой обход территории.
«Главы поселений на месте вместе с оперативными группами», — сказал Гладков.
Глава региона ранее во вторник также сообщил об обстреле посёлка Ленинский в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал, но в результате прилёта оказалось повреждено остекление частного домовладения.