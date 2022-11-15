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    Минометные обстрелы Белгородской области — губернатор показывает разрушения

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    Сразу несколько сёл Грайворонского городского округа попали под минометный обстрел. Об этом 15 ноября в своём Telegram-канале сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. Повреждения получили два частных домовладения в Безымено, а также один дом в Козинке. В Сподарюшено ведётся подомовой обход территории.

    «Главы поселений на месте вместе с оперативными группами», — сказал Гладков.

    Глава региона ранее во вторник также сообщил об обстреле посёлка Ленинский в Шебекинском городском округе. Никто не пострадал, но в результате прилёта оказалось повреждено остекление частного домовладения.

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