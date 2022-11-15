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    Бывший главный тренер сборной России Слуцкий уволился из «Рубина». При нем клуб вылетел из РПЛ

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    Футбольный клуб «Рубин» (Казань) объявил об уходе главного тренера Леонида Слуцкого. Как заявили 15 ноября в пресс-службе команды, 54-летний специалист уволился по собственному желанию.

    В официальном сообщении «Рубин» поблагодарил Слуцкого за «неоценимый вклад в развитие клуба». Отметим, что Слуцкий возглавил казанскую команду в 2019-м. По итогам сезона 2021/22 «Рубин» вылетел из РПЛ в Первую лигу, заняв 15-е место.

    Леонид Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России по футболу, возглавляя ЦСКА (2012/13, 2013/14, 2015/16). В этих же сезонах Российский футбольный союз признавал его лучшим тренером страны. С 7 августа 2015 года по 30 июня 2016 года Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда была отобрана в финальную часть Евро-2016, однако на самом чемпионате провалилась, заняв последнее место в группе.

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