КОНи собрали в Подольске два килограмма петербургского наркотика

Поездка в Подмосковье рискует затянуться для бывалого петербуржца. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли у него десяток пакетов запретного и разглядели желание делиться.



О задержании 51-летнего петербуржца 15 ноября сообщает ГУ МВД по Московской области. Его автомобиль остановили в Подольске, проверили и вынули из рюкзака шесть пакетов с растительным наркотиком. Ещё четыре с аналогичным содержимым достали из тайника под задним пассажирским сиденьем.