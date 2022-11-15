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    КОНи собрали в Подольске два килограмма петербургского наркотика

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    Поездка в Подмосковье рискует затянуться для бывалого петербуржца. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли у него десяток пакетов запретного и разглядели желание делиться.

    О задержании 51-летнего петербуржца 15 ноября сообщает ГУ МВД по Московской области. Его автомобиль остановили в Подольске, проверили и вынули из рюкзака шесть пакетов с растительным наркотиком. Ещё четыре с аналогичным содержимым достали из тайника под задним пассажирским сиденьем.

    ГУ МВД по Московской области

    Экспертиза подтвердила, что водитель вёз два килограмма запрещённых веществ. По версии полиции, целью был сбыт.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Первым для него оно не стало. Как уточнили в полиции, подозреваемый уже привлекался к ответственности по наркотической статье. Суд определил его под стражу.

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