КОНи собрали в Подольске два килограмма петербургского наркотика

Поездка в Подмосковье рискует затянуться для бывалого петербуржца. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли у него десяток пакетов запретного и разглядели желание делиться.
О задержании 51-летнего петербуржца 15 ноября сообщает ГУ МВД по Московской области. Его автомобиль остановили в Подольске, проверили и вынули из рюкзака шесть пакетов с растительным наркотиком. Ещё четыре с аналогичным содержимым достали из тайника под задним пассажирским сиденьем.
ГУ МВД по Московской области
Экспертиза подтвердила, что водитель вёз два килограмма запрещённых веществ. По версии полиции, целью был сбыт.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Первым для него оно не стало. Как уточнили в полиции, подозреваемый уже привлекался к ответственности по наркотической статье. Суд определил его под стражу.