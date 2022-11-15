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    «Ведомости»: Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два самолёта

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    Авиакомпания «Якутия» каннибализировала два из четырёх Superjet 100 (SSJ100), которые были получены в лизинг от Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Как пишут 15 ноября «Ведомости», ссылаясь на источники, об этом стало известно во время недавнего внеочередного мониторинга состояния воздушных судов. Проверку проводили специалисты лизинговой компании и независимый технический эксперт.

    Один из собеседников констатировал, что на самолётах нет маршевых силовых установок и ряда других ключевых агрегатов. В таком состоянии суперджеты уже больше года. Как подтвердил представитель лизинговой компании, из четырёх переданных в аренду самолётов SSJ100 два находятся в неисправном состоянии и разукомплектованы.

    Другой источник издания также заявил, что после мониторинга представители ГТЛК обратились к производителю — предприятию «Иркут» и к Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Там ответили, что восстановить эти суда пока не представляется возможным из-за американских и европейских санкций.

    Отметим, российско-французская компания PowerJet прекратила выпускать и обслуживать двигатели SaM146 для SSJ100 ещё в марте, тогда как отечественный двигатель ПД-8 от «ОДК-Сатурн» пока не прошёл сертификацию.

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