В Петербурге впервые пройдёт межрегиональный форум, посвящённый инклюзии

В Северной столице пройдёт I межрегиональный форум «Инклюзия и реабилитация. Встреча практики и теории». Он посвящен взаимодействию общественных и государственных структур в пользу людей с ограниченными возможностями здоровья.

Инклюзия – не самое частое слово в лексиконе россиян. Общество в большинстве своём отделено от проблем людей с особыми потребностями. О них рассказывает социальная реклама, фильмы, создаются новые проекты на эти темы, но окружающая среда по-прежнему мало адаптирована для достаточно большой группы людей. Главная идея всех проектов с приставкой «инклюзивный» – обеспечить полноценное включение людей с особыми потребностями в жизнь общества. Это не просто пандусы у парадных и магазинов, это выстраивание инфраструктуры и всех социальных процессов, чтобы дома, школы, общественные и рабочие пространства стали доступны в равной степени для всех людей.



Благотворительные фонды и общественные организации работают над тем, чтобы люди с особыми потребностями и общество постепенно смогли адаптироваться друг к другу. Над этим работают и специалисты из разных областей – медицинские работники, педагоги, сотрудники культурно-досуговых организаций. Но работа по созданию инклюзивного общества должна быть комплексной: от специалистов до владельцев бизнеса и руководителей муниципальных учреждений, государственных институтов и, конечно, самих людей с ограниченными возможностями, их родителей и опекунов.



Диалог между всеми участниками процесса возможен. В частности, именно ради этого был задуман I межрегиональный форум «Инклюзия и реабилитация. Встреча практики и теории», который пройдет в Петербурге 24-25 ноября.

Форум будет интересен и полезен людям и организациям, задействованным в сфере инклюзии и реабилитации; родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья; научно-педагогическим сотрудникам вузов и ссузов; тренерско-преподавательскому составу, осуществляющему спортивно-оздоровительную работу; инструкторам фитнес индустрии.



Спикерами на форуме выступят Алла Митрофанова, координатор работы дискуссионной площадки по обмену опытом с родителями детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) на платформе "Synaptic-A", Сания Поршнева, директор ГБОУ школы № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика», Фанида Соколова, реабилитолог-новатор, автор первой в России научно обоснованной концепции педагогической деятельности инструктора-методиста по ЛФК в условиях нейрохирургического стационара, Иван Бакаидов, создатель платформы бесплатных коммуникативных программ для людей с проблемами речи и моторики LINKa, а также учёные и представители творческой среды.



Задача всех участников форума заключается не только в том, чтобы вновь обратиться к проблемам, с которыми они сталкиваются на пути к созданию инклюзивного общества, но и проанализировать инициативы последних 30 лет, что делало их удачными, какие методологии могут работать и как их осваивать, на какие научные теории они могут опираться.

Задать свои вопросы тем специалистам, которые для вас оказались наиболее убедительными, на форуме можно будет не только оффлайн, к мероприятию можно будет присоединиться и в онлайн-формате жителям других регионов, а также пригласить их для консультирования в работе над конкретными проблемами или существующими уже инициативами на сайте.

