Карета превратилась в тыкву. В Петербурге злой человек подпалил «Ленд Крузер», хозяйка которого — воспитательница детсада

Полиция занялась пожаром в Московском районе Петербурга после того, как выяснилось, что причиной был поджог. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 ноября.



Инцидент произошёл в ночь на понедельник у дома 84 по 2-му Предпортовому проезду. Ближе к двум часам в службу «112» поступила информация, что на дороге горит машина. Утром в полицию пришла хозяйка — 39-летняя воспитательница детсада, живущая неподалёку. Она пожаловалась, что лишилась своего нового автомобиля — «Тойота Ленд Крузер Прадо 150», выпущенного в 2021 году. Такая машина сейчас может стоить более 5 миллионов рублей.

