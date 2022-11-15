Тела трех мужчин нашли в квартире на юге Петербурга

Трое мужчин, судя по возрасту — из разных поколений, собрались под одной крышей в поселке Ленсоветовский для общего дела, закончившегося их смертью.



Следственно-оперативную группу в квартиру дома 23 вызвали накануне сотрудники скорой около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. Они, по предварительной информации, уверяли, что в квартире трое мужчин без сознания.



Однако прибывшие через 12 минут сотрудники полиции нашли в помещении три трупа. Один из погибших — 29-летний квартиросъемщик, двое других — его гости 20 и 44 лет.

