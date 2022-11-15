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    Тела трех мужчин нашли в квартире на юге Петербурга

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    Трое мужчин, судя по возрасту — из разных поколений, собрались под одной крышей в поселке Ленсоветовский для общего дела, закончившегося их смертью.

    Следственно-оперативную группу в квартиру дома 23 вызвали накануне сотрудники скорой около восьми вечера, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. Они, по предварительной информации, уверяли, что в квартире трое мужчин без сознания.

    Однако прибывшие через 12 минут сотрудники полиции нашли в помещении три трупа. Один из погибших — 29-летний квартиросъемщик, двое других — его гости 20 и 44 лет.

    На возможную причину смерти указали эксперты, которые нашли в квартире пакетики с кристаллообразным веществом, коробочку с порошком.

    Тела направлены в морг для установления причины смерти.

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