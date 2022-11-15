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    Смотрите, как заметает Петербург. За ночь выпало почти 15 % месячной нормы

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге за ночь 15 ноября выпало, по предварительным данным, 8 мм осадков — это почти 15 % от положенного за месяц, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «На машинах и газонах начал формироваться снежный покров», — пишет он в своём телеграм-канале и показывает фото и видео из Петербурга и соседнего Всеволожска (Ленобласть).

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

    Фотограф «Фонтанки» уже успел прогуляться по улицам города. Вот как они сейчас выглядят.

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    Активно работают дорожники. «Первый мокрый снегопад продлится в Ленобласти весь день, высота выпавшего снега местами составит до 10 сантиметров», — сообщает администрация Ленобласти в своём телеграм-канале.

    Дороги Петербурга медленно разгружаются: к 9:25 пробки вернулись к 6 баллам, что всё равно на 1 больше, чем обычно в это время.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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