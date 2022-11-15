Смотрите, как заметает Петербург. За ночь выпало почти 15 % месячной нормы

В Петербурге за ночь 15 ноября выпало, по предварительным данным, 8 мм осадков — это почти 15 % от положенного за месяц, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«На машинах и газонах начал формироваться снежный покров», — пишет он в своём телеграм-канале и показывает фото и видео из Петербурга и соседнего Всеволожска (Ленобласть).

