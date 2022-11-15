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    Поход в «Пятерочку» лишил сотрудников петербургской фирмы зарплаты

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    Полиция Приморского района ищет злоумышленника, который оставил голодными сотрудников петербургской фирмы, занимающейся грузовым транспортом.

    В единую службу спасения накануне около половины шестого дня обратился 62-летний сотрудник фирмы, механик, с заявлением о краже, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября. По предварительной информации, он рассказал, что в районе 17 часов остановил машину «Лада Ларгус» у магазина сети «Пятерочка» на Стародеревенской. Пока мужчина ходил по своем личным делам: не более 15–20 минут, некто разбил стекло со стороны водителя и забрал из салона рюкзак.

    В нем, по словам заявителя, были 5 млн рублей — зарплата его и коллег по фирме.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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