Поход в «Пятерочку» лишил сотрудников петербургской фирмы зарплаты

Полиция Приморского района ищет злоумышленника, который оставил голодными сотрудников петербургской фирмы, занимающейся грузовым транспортом.
В единую службу спасения накануне около половины шестого дня обратился 62-летний сотрудник фирмы, механик, с заявлением о краже, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября. По предварительной информации, он рассказал, что в районе 17 часов остановил машину «Лада Ларгус» у магазина сети «Пятерочка» на Стародеревенской. Пока мужчина ходил по своем личным делам: не более 15–20 минут, некто разбил стекло со стороны водителя и забрал из салона рюкзак.
В нем, по словам заявителя, были 5 млн рублей — зарплата его и коллег по фирме.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.