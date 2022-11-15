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    Обещают помочь за 7 дней. На «Госуслугах» теперь можно подать жалобу на выплаты военнослужащим

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    Форма обратной связи по вопросам выплат и мер поддержки военнослужащим появилась на портале «Госуслуги».

    «Военнослужащий или демобилизованный гражданин не получает денежное довольствие или региональные выплаты? Семья военнослужащего или демобилизованного гражданина не получила меры социальной поддержки?», — говорится на сайте.

    На сайте обещают доставить сообщение в ответственное ведомство, проконтролировать решение и решить проблему в течение недели.

    Для этого нужно проверить форму с данными и отправить ее на странице «Госуслуг».

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