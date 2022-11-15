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    Звонок лишил пожилого бизнесмена из Петербурга суммы, которой хватило бы на неплохую квартиру

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    В Петербурге ищут хитрого «сотрудника Центробанка», лишившего пожилого мужчину миллионов. Мошенник убедил собеседника взять немаленький кредит.

    Горожанин обратился в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. Ему 67 лет, у него свой бизнес, связанный с обработкой металлов. Мужчина заявил, что доверился позвонившему «сотруднику службы безопасности», по его указаниям взял в онлайн-приложении банка кредит на 13 миллионов рублей и 11 из них перевел на некий счет.

    Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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