Звонок лишил пожилого бизнесмена из Петербурга суммы, которой хватило бы на неплохую квартиру

В Петербурге ищут хитрого «сотрудника Центробанка», лишившего пожилого мужчину миллионов. Мошенник убедил собеседника взять немаленький кредит.
Горожанин обратился в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 15 ноября. Ему 67 лет, у него свой бизнес, связанный с обработкой металлов. Мужчина заявил, что доверился позвонившему «сотруднику службы безопасности», по его указаниям взял в онлайн-приложении банка кредит на 13 миллионов рублей и 11 из них перевел на некий счет.
Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.