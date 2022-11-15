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    Мальчик в заброшке нашел пистолет, теперь его палец спасают петербургские хирурги

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    В Петербурге 11-летний мальчик сам пришел в больницу с перевязанной рукой. Когда врачи развязали бинт, то вызвали полицию.

    Ребенок обратился за помощью накануне около половины шестого дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 ноября. У него был прострелен палец на правой руке, и в состоянии средней тяжести его поместили в палату детской больницы № 2.

    Сотрудники полиции Петроградского района встретились с отцом мальчика. Он рассказал, что ребенок в школу не ходит, он на домашнем обучении. 13 ноября они были на даче в деревне Рябово. Якобы сын гулял и зашел в заброшенное здание и там нашел пистолет. Пытался его очистить от грязи, а он выстрелил. Так якобы ребенок и получил ранение. А пистолет он от испуга выбросил, уверял отец. Почему взрослый не обратился за медпомощью и в полицию сразу на месте происшествия, он пояснить не мог.

    Проводится проверка.

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