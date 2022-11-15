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    Снег в Петербурге надолго. Может даже сформироваться временный снежный покров

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    4 комментария
    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Снег, снег, снег и ночная гололедица— все сообщения синоптиков сегодня об этом. При этом температура в Петербурге, скорее всего, останется выше нуля.

    «Осадки, ночью и утром местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем переходящий к северо-восточному, северному, умеренный», — сообщает 15 ноября ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В 8:20 в городе 0,7 градуса тепла, ночью местами было около 0, днем ожидается плюс 1–3 градуса.

    Погоду в регионе определяет северо-восточная периферия циклона, поясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В его прогнозе тоже «мокрый снег с дождем, местами переходящий в снег», гололедица, а также «формирование временного снежного покрова». Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

    По данным «Яндекс.Погоды», выпадет 4,8 мм осадков. Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает паcмурно, без сильных осадков, от минус 3 до плюс 4 градусов, так что ночью сегодня всё-таки было теплее обычного. Самое холодное 15 ноября выдалось в 1965 году, минус 12 днём, а самое тёплое — в 2010 году, плюс 10.

    «Фонтанка» уже показывала утренний снегопад. На асфальте снег, в основном, тает, но местами уже лёг одеялом.

    В ближайшие два дня снегопады продолжатся, возможна и гололедица.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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