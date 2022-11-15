Снег в Петербурге надолго. Может даже сформироваться временный снежный покров

Снег, снег, снег и ночная гололедица— все сообщения синоптиков сегодня об этом. При этом температура в Петербурге, скорее всего, останется выше нуля.



«Осадки, ночью и утром местами сильные, в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер ночью юго-западный, южный слабый, днем переходящий к северо-восточному, северному, умеренный», — сообщает 15 ноября ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В 8:20 в городе 0,7 градуса тепла, ночью местами было около 0, днем ожидается плюс 1–3 градуса.

