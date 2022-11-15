«Погода стояла неумолимая». Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

После открытия саммита G20 на острове Бали в Индонезии президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за повышенного давления и головокружения. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба администрации президента.
«В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений», — заявил лечащий врач главы государства (цитата по ТАСС).
Президенту пришлось отменить свое выступление. Как пишет газета Clarin, на первом дне встречи Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.
«Источник предположил, что «это мог быть тепловой удар». На Бали в полдень погода стояла неумолимая: 29 градусов и 83-процентная влажность <…> Альберто Фернандес ушел с обеда лидеров G20 на лужайке у океана. Встречи, которые он запланировал на этот вторник, остались в режиме ожидания», — говорится в публикации Clarin.