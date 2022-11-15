«Погода стояла неумолимая». Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20

После открытия саммита G20 на острове Бали в Индонезии президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к врачам из-за повышенного давления и головокружения. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба администрации президента.

«В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений», — заявил лечащий врач главы государства (цитата по ТАСС).

Президенту пришлось отменить свое выступление. Как пишет газета Clarin, на первом дне встречи Аргентину будет представлять глава МИД Сантьяго Кафьеро.