FT: Страны G20 согласовали проект коммюнике саммита со словами «эпоха войны»

Дипломаты согласовали проект коммюнике саммита G20. В нем говорится о недопустимости применения и угрозы применения ядерного оружия, а также содержится призыв не допустить «эпохи войны». Об этом 15 ноября сообщает Financial Times со ссылкой на документ, передает «Ъ».





«Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное разрешение конфликтов, усилия по урегулированию кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Нынешняя эпоха не должна быть эпохой войны», — сказано в проекте согласованного документа.