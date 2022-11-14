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    В Египте задержали сухогруз из-за наркотического вещества на борту, арестованы пятеро россиян

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    Судно под флагом Коморских островов задержали в Египте. Оно везло из Турции 28 тонн лекарства, которое Каиром запрещено к обороту.

    Пятерых российских моряков, включая капитана и старпома сухогруза Soy, задержали в порту Александрии 4 ноября. На борту было 28 тонн синтетического анальгетика, в России препарат включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Его прописывают онкобольным и при серьезных травмах. Египет же признает лекарство наркотиком, оно запрещено для оборота, за нарушение грозит уголовная ответственность.

    По данным профсоюза моряков, задержаны моряки из Сочи, Керчи и Казани, они арестованы в Александрии. Профсоюз также подчеркивает, что члены экипажа не имеют доступа к пломбированным контейнерам и не могли знать, что в них лежит. Ответственность должны нести грузоотправитель и получатель. Оператором сухогруза является турецкая компания Marine Inspektor Ltd.

    «Посольство России в Египте и Генеральное консульство плотно занимаются ситуацией», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

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