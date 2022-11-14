Сандалии Стива Джобса продали на аукционе за 200 тысяч долларов. Им около 50 лет

Стоптанные сандалии Стива Джобса были проданы на аукционе по цене в три раза больше изначально заявленной. «Биркенштоки» были спасены из мусорного ведра домоправителем основателя Apple.

Сандалии продали на аукционе Julien's Auctions 14 ноября за 218 тысяч долларов. Джобс носил их в 70–80-х годах и мог быть именно в этих «Биркенштоках», когда создавался первый компьютер Apple. Отмечается, что у сандалий стерта подошва, а внутри отпечатался рисунок стопы Джобса.

В какой-то момент основатель Apple выкинул сандалии, но они были «спасены из мусорного ведра» Марком Шеффом, домоправителем Джобса.