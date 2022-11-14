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    В России признали неконституционным пожизненный «запрет на профессию» для лишённых статуса адвокатов

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    Конституционный суд назвал недопустимым бессрочный запрет на работу в судах для юристов, лишённых звания адвоката по дискредитирующим обстоятельствам. Не мешая восстановить статус, он не позволяет полноценно вернуться к профессии.

    Как следует из постановления, опубликованного 14 ноября, с жалобой на положение закона об адвокатуре в КС обратился юрист Сергей Шалавин. В 2005 году его признали виновным в умышленном преступлении и лишили адвокатского статуса. Юридическую деятельность он не прекратил и выступал представителем в судах — юристов допускают, к примеру, в гражданские дела, хотя представлять интересы обвиняемых по уголовным статьям они уже не могут.

    Возможности продолжить работу его лишила поправка, которую в адвокатских кругах называют «запретом на профессию». В марте 2021 года в силу вступила норма, запрещающая быть представителем в судах адвокатам, осуждённым за умышленные преступления (пункт 3 статьи 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности»).

    Шалавин в жалобе указал, что потерял статус задолго до вступления поправки в силу и в его случае закон трактуется как имеющий обратную силу. Оспорить запрет в обычных судах заявителю не удалось, в КС мнение об обратной силе тоже не поддержали.

    «Очевидно, что с правовым порядком в правовом государстве не в полной мере совместима ситуация, когда лицо, чей статус адвоката прекращён по дискредитирующим основаниям, фактически сохраняет возможность вести ту же профессиональную деятельность в том же объеме», — говорится в постановлении.

    Судьи пришли к выводу, что сам «запрет на профессию» для судимых бывших адвокатов соответствует Основному закону, но его бессрочность противоречит Конституции.

    «Для осужденных за умышленное преступление допуск к квалификационному экзамену на статус адвоката возможен после погашения или снятия судимости. Но, несмотря на эту гипотетическую возможность, бессрочность запрета серьёзно влияет на трудоустройство по юридической специальности, ставит бывших адвокатов в неравные условия с другими гражданами», — объяснили в КС.

    Законодателю надлежит убрать пожизненность из запрета, уточнив сроки, когда возможно вернуться к адвокатской деятельности. «В зависимости от основания прекращения статуса адвоката и в зависимости от состава умышленного преступления», — уточняют в суде.

    До этого срок запрета должен соответствовать сроку судимости, но не менее 5 лет с момента прекращения статуса.

    Кроме приговора за умышленное преступление, закон не допускает к судебному представительству лишённых статуса за нарушение адвокатской этики, ненадлежащее исполнение обязанностей и разглашение конфиденциальной информации либо систематическое несоблюдение требований к адвокатскому запросу. По этим основаниям запрет должен действовать в течение срока, указанного в решении о прекращении статуса.

    Решения в отношении юриста Шалавина подлежат пересмотру.

    © Фонтанка.Ру

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