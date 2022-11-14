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    «Для безопасности гражданской авиации». США разрешили операции с некоторыми подсанкционными российскими компаниями

    2031
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    США разрешили совершать операции с некоторыми российскими компаниями, которые находятся под санкциями, если это делается для безопасности гражданской авиации. Это следует из лицензии, опубликованной 14 ноября на сайте ведомства.

    Разрешены «все операции, необходимые для поставки, экспорта или реэкспорта товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации», но с некоторыми условиями. Например, запрещены сделки с участием Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния РФ. Также взаимодействовать можно только с теми самолетами, которые зарегистрированы за пределами России, а товары, технологии и услуги должны использоваться только на воздушных судах в интересах безопасности гражданской авиации.

    Речь идет об авиакомпании Emperor Aviation, а также об акционерном обществе «Ильюшинская финансовая компания», Объединенной авиастроительной корпорации, авиастроительной корпорации «Иркут» и связанных с ней компаниях, Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева и некоторых других компаниях.

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