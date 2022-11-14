Из медцентра в Приозерске уволили медсестру, которая била детей-инвалидов. Следствие считает ее преступницей

Уголовное дело по статье о жестоком воспитании возбуждено в Ленобласти. Медсестру начали проверять после того, как в реабилитационном центре чуть не задохнулся ребенок.

61-летняя медсестра уже уволена, она работала в Ленинградском областном многопрофильном реабилитационном центре для детей-инвалидов. В начале октября, пишет 47news, оттуда в больницу с признаками удушения привезли ребенка. Предположительно он сполз со специального кресла, на шею ему надавили ремни, за мальчиком никто не следил.