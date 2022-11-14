Россия обновила свой черный список, в нем Джим Керри

Актер Джим Керри и еще 99 человек с канадским гражданством попали в черный список российского МИДа — на основе взаимности.

Список опубликован 14 ноября. Отмечается, что это ответ на «продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против [...] всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными». Преимущественно в нем канадцы с украинскими фамилиями, которые возглавляют организации, действующие в пользу Украны.

Также в списке внук Бандеры Стефан, актриса Кэтрин Винник, писательница Маргарет Этвуд.

Ранее Канада внесла в санкционный список 23 россиянина, которые связаны с системами «правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, вовлеченных в серьезное и систематическое нарушение прав человека в отношении российских лидеров оппозиции».