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    Россия обновила свой черный список, в нем Джим Керри

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    Актер Джим Керри и еще 99 человек с канадским гражданством попали в черный список российского МИДа — на основе взаимности.

    Список опубликован 14 ноября. Отмечается, что это ответ на «продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж.Трюдо санкций против [...] всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными». Преимущественно в нем канадцы с украинскими фамилиями, которые возглавляют организации, действующие в пользу Украны.

    Также в списке внук Бандеры Стефан, актриса Кэтрин Винник, писательница Маргарет Этвуд.

    Ранее Канада внесла в санкционный список 23 россиянина, которые связаны с системами «правосудия и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, вовлеченных в серьезное и систематическое нарушение прав человека в отношении российских лидеров оппозиции».

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