Лучшими работодателями в сфере IT стали «Лаборатория Касперского», «Тинькофф» и «Яндекс»

В топ-10 Рейтинга работодателей России, опубликованного РБК, вошли только три IT-компании: «Лаборатория Касперского», «Тинькофф» и «Яндекс». При этом «Тинькофф» стал также единственной финансовой организацией в первой десятке рейтинга.
Большинство мест в первой десятке заняли промышленные, энергетические и добывающие компании. Возглавила рейтинг «Лаборатория Касперского», из IT-cферы вперед вырвался «Тинькофф» (7-е место), ставший также единственной финансовой организацией в ТОП-10, и «Яндекс» (9-е место).
Отметим, что среди банков в рейтинг, помимо «Тинькофф», попали Альфа-банк (11-е место), Газпромбанк (29-е место), Совкомбанк (50-е место), Райффайзен банк (51-е место). Ранее «Тинькофф» несколько лет подряд входил в ТОП лучших работодателей страны по версии рейтингов Forbes и HeadHunter.
При подготовке рейтинга РБК компании-работодатели оценивались по нескольким критериям: сотрудники и условия труда (средняя зарплата, текучесть персонала, инвестиции в обучение сотрудников), эффективность бизнеса, социальная ответственность (благотворительные проекты, охрана окружающей среды), деловая репутация компании, а также надежность бизнеса.