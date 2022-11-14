Лучшими работодателями в сфере IT стали «Лаборатория Касперского», «Тинькофф» и «Яндекс»

В топ-10 Рейтинга работодателей России, опубликованного РБК, вошли только три IT-компании: «Лаборатория Касперского», «Тинькофф» и «Яндекс». При этом «Тинькофф» стал также единственной финансовой организацией в первой десятке рейтинга.

Большинство мест в первой десятке заняли промышленные, энергетические и добывающие компании. Возглавила рейтинг «Лаборатория Касперского», из IT-cферы вперед вырвался «Тинькофф» (7-е место), ставший также единственной финансовой организацией в ТОП-10, и «Яндекс» (9-е место).