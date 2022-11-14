Детей и подростков без билетов запретили высаживать из поездов

По инициативе Генпрокуратуры безбилетных пассажиров младше шестнадцати лет запрещено высаживать из поездов. Запрет будет действовать с 1 сентября 2023 года.

О внесении изменений в правила перевозки пассажиров железнодорожного транспорта Генпрокуратура сообщает 14 ноября. Это не новое веяние, подобный запрет уже действует в автобусах, трамваях и троллейбусах. В поездах и электричках он начнет действовать с сентября 2023 года, а до тех пор РЖД, пишет Генпрокуратура, «ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований».