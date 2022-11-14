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    Петербуржец заплатит штраф за фото с голыми ягодицами на фоне Спаса на Крови

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    Житель Петербурга приговорен к штрафу в 80 тысяч рублей по статье об оскорблении чувств верующих. Вместе с приятелем он показал горожанам и всему интернету свои ягодицы.

    О решении суда 14 ноября сообщает Объединенная пресс-служба. Фото было сделано на фоне Спаса на Крови не позднее ноября прошлого года. Тогда подсудимому еще не было 18 лет. Он на фото показывал зад, его друг встал анфас, также со спущенными штанами.

    Подсудимый признал вину, дело слушалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

    На опубликованное в соцсетях фото пожаловался известный как гееборец Тимур Булатов. Он регулярно становится источником информации, после сообщения которой полиция задерживает активистов.

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