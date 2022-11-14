Французскую Open Press* признали нежелательной в России. Её связывают с Ходорковским**

Генпрокуратура объявила нежелательной в России некоммерческую организацию Open Press*. Так же называлась компания объявленного иноагентом экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского**.
«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», — сообщили в надзорном ведомстве 14 ноября.
Информацию о принятом решении довели до Минюста. Ожидается, что в скором времени Open Press* пополнит перечень нежелательных иностранных неправительственных организаций.
Об НКО в релизе сказано скупо: название и французская «прописка». РБК пишет, что эта структура была связана с проектом Ходорковского** «Открытые медиа».
«Открытые медиа», работавшие с 2017 года, прекратили работу в августе 2021-го после блокировки сайта под предлогом связи с нежелательной организацией. Команда проекта тогда сообщала, что проект был запущен на грант, который Ходорковский** предоставил через свою компанию Open press.
Сам Ходорковский** попал в «чёрный список» в мае этого года.
* Организация включена в перечень нежелательных.
** Включён в реестр Минюста физлиц-иноагентов.