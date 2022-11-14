Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который напал на приехавших его спасать медиков скорой

Приморский райсуд отправил в колонию жителя общежития ЛЭТИ, которому вызвали скорую, но лечиться он не захотел.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 14 ноября, подсудимого Никиту Быцко обвиняли в причинении среднего и тяжкого вреда здоровью.
В общежитие на проспекте Испытателей скорую вызвали 20 октября около половины пятого дня. Когда два фельдшера, мужчина и женщина, зашли в комнату, Быцко бросился на последнюю с ножом. Коллега встал на её защиту. В итоге «пациент» пытался добить упавшую женщину, а потом ударил ножом в голову второго фельдшера.
С учетом позиции государственного обвинителя, сообщает пресс-служба городской прокуратуры, суд признал подсудимого Быцко виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.