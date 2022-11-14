Носки для мобилизованных, найденные на рынке в Орле, стали поводом для проверки

Администрация города Орел намерена обратиться в правоохранительные органы после публикации поста о носках. Накануне в соцсетях появилась информация, что местная жительница увидела на рынке носки, которые она вязала для мобилизованных. После этого женщине якобы понадобилась помощь врачей.

«К сожалению, это подрывает и нашу работу. Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня. Второе — это по реальности слов автора этого поста, Дмитрия Серегина, будут проводить проверку правоохранительные органы, мы намерены подать туда заявление», — цитирует 14 ноября РИА Новости собеседницу из администрации. По словам женщины, автор «и ранее гиперболизировал факты».