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    Носки для мобилизованных, найденные на рынке в Орле, стали поводом для проверки

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    Администрация города Орел намерена обратиться в правоохранительные органы после публикации поста о носках. Накануне в соцсетях появилась информация, что местная жительница увидела на рынке носки, которые она вязала для мобилизованных. После этого женщине якобы понадобилась помощь врачей.

    «К сожалению, это подрывает и нашу работу. Теперь мы будем вести опись отдельную за каждую коробку печенья, за каждую банку тушенки, что люди приносят на ярмарки выходного дня. Второе — это по реальности слов автора этого поста, Дмитрия Серегина, будут проводить проверку правоохранительные органы, мы намерены подать туда заявление», — цитирует 14 ноября РИА Новости собеседницу из администрации. По словам женщины, автор «и ранее гиперболизировал факты».

    В мэрии также добавили, что глава города Юрий Парахин писал автору поста, но тот отказался давать контакты женщины, которая вязала носки. Он лишь сказал, что свои изделия она сдала в пункт сбора на Южном рынке. В администрации от этого пункта открестились и призвали жителей приносить вещи только в официальные точки сбора.

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