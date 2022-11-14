Правительство выделяет миллиарды на производство авиадвигателей

Еще 44 миллиарда рублей выделит российское правительство на производство нескольких типов двигателей для самолетов гражданской авиации.
О просьбе президента и реакции правительства 14 ноября на совещании сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги получит и сможет использовать Объединенная двигателестроительная корпорация.
Деньги пойдут на выпуск примерно 50 двигателей ПД-8 для суперджетов, 20 двигателей ПС-90А для ТУ-214 и 14 ПД-14 для МС-21.
Также Мишустин упомянул, что до конца 2024 года должен быть готов прототип двигателя большой тяги ПД-35.