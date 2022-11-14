Больше всего кредитов в сегменте МСБ берут строители и торговые компании

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ в Петербурге и Ленобласти с января по сентябрь 2022 года вырос на 15 % до 149,7 млрд рублей.

Активнее всего берут кредиты представители строительной отрасли — на них приходится до 60 % портфеля. С начала года их объем вырос на 23 % до 87,4 млрд рублей. В сфере жилищного строительства за январь-сентябрь было профинансировано 17 проектов площадью более 500 тыс. кв. м на общую сумму более 51 млрд рублей. На втором месте — торговые компании (15 % портфеля), дальше идут предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (6 %) и транспорта (6 %).