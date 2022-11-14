Больше всего кредитов в сегменте МСБ берут строители и торговые компании

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса ВТБ в Петербурге и Ленобласти с января по сентябрь 2022 года вырос на 15 % до 149,7 млрд рублей.
Активнее всего берут кредиты представители строительной отрасли — на них приходится до 60 % портфеля. С начала года их объем вырос на 23 % до 87,4 млрд рублей. В сфере жилищного строительства за январь-сентябрь было профинансировано 17 проектов площадью более 500 тыс. кв. м на общую сумму более 51 млрд рублей. На втором месте — торговые компании (15 % портфеля), дальше идут предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (6 %) и транспорта (6 %).
За 9 месяцев 2022 года банк заключил с городскими и областными предприятиями среднего и малого бизнеса более 95 кредитных соглашений и дополнительных соглашений по ним по различным госпрограммам на сумму более 110 млрд рублей. Как отметил Максим Кущ, начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ, портфель льготных кредитов с господдержкой ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года вырос более чем в 3 раза и составил 58,9 млрд рублей.
Спрос на банковские гарантии остается стабильным, отметили в банке — документарный портфель (предоставленные клиентам среднего и малого бизнеса гарантии и аккредитивы) с начала года вырос в регионе на 5 % и достиг 45 млрд рублей.
Портфель привлеченных средств предприятий СМБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года увеличился на 38 % и превысил 413 млрд рублей. Более 316 млрд рублей средств клиентов приходится на срочные пассивы.