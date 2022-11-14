13 лет в Чите искали подозреваемого в изнасиловании, а нашли его полицейские в петербургском аэропорту

Сотрудники транспортной полиции в пассажирском потоке нашли иностранца, которого почти полтора десятка лет ищут в Забайкальском крае по делу о тяжком преступлении.



Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 14 ноября, 43-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств задержали в зале регистрации.



Силовики в ходе проверки его личности выяснили, что он в розыске с 2009 года по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в Чите.

