    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    771мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.22eur61.54

    13 лет в Чите искали подозреваемого в изнасиловании, а нашли его полицейские в петербургском аэропорту

    6002
    обсудить

    Сотрудники транспортной полиции в пассажирском потоке нашли иностранца, которого почти полтора десятка лет ищут в Забайкальском крае по делу о тяжком преступлении.

    Как сообщает пресс-служба УТ МВД по СЗФО 14 ноября, 43-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств задержали в зале регистрации.

    Силовики в ходе проверки его личности выяснили, что он в розыске с 2009 года по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в Чите.

    Разыскиваемого поместили в изолятор временного содержания и ждут инициатора розыска.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК13
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close