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    В Пулково проверили большую сумку пассажира из Ферганы. Он оказался очень «общительным»

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    «Зеленый» коридор не помог прилетевшему в Пулково туристу из Узбекистана обойтись без проверки багажа.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 14 ноября, мужчина прибыл рейсом Фергана — Санкт-Петербург и направился по пути тех, кто не везет подлежащих обязательному таможенному декларированию товаров. Тем не менее сотрудники Пулковской таможни всё-таки проверили его ручную кладь и нашли в ней 12 коробок с сим-картами. Всего 2500 штук.

    Фото: пресс-служба СЗТУ
    Фото: пресс-служба СЗТУ
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    Пассажир сразу открестился от багажа — сказал, что коробки привез по просьбе знакомого. А сам хотел просто погулять по Петербургу.

    В отношении иностранца составлен протокол о «недекларировании либо недостоверном декларировании товаров».

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