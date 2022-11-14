В Пулково проверили большую сумку пассажира из Ферганы. Он оказался очень «общительным»

«Зеленый» коридор не помог прилетевшему в Пулково туристу из Узбекистана обойтись без проверки багажа.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 14 ноября, мужчина прибыл рейсом Фергана — Санкт-Петербург и направился по пути тех, кто не везет подлежащих обязательному таможенному декларированию товаров. Тем не менее сотрудники Пулковской таможни всё-таки проверили его ручную кладь и нашли в ней 12 коробок с сим-картами. Всего 2500 штук.
Пассажир сразу открестился от багажа — сказал, что коробки привез по просьбе знакомого. А сам хотел просто погулять по Петербургу.
В отношении иностранца составлен протокол о «недекларировании либо недостоверном декларировании товаров».