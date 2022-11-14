    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    773мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    Базу данных клиентов Whoosh выставили на продажу на хакерском сайте. Сервис винит в утечке нерадивого сотрудника

    1811
    1 комментарий

    Данные более семи миллионов пользователей сервиса аренды электросамокатов Whoosh утекли в Сеть.

    Информацию, включающую имя пользователя, его телефон, электронную почту и даже часть номера банковской карты, выложили на известном хакерском форуме на продажу, сообщает 14 ноября Forbes.

    При этом данные якобы были актуальны на данный момент. И они касаются пользователей разных регионов России.

    Сам сервис сообщил о том, что хакеры получили данные из-за нарушения установленных правил одним из сотрудников Whoosh. Подтвердив утечку, в компании заявили, что она не затронула самые важные данные, как то: доступ к аккаунтам и полным платежным данным банковских карт.

    По данному факту Whoosh уже обратился в правоохранительные органы.

    Whoosh — сервис аренды электросамокатов. Доля Whoosh на российской рынке оценивается в 50 %, компания является самым быстрорастущим шеринг-сервисом в России, работает более чем в 40 российских городах, ее флот составляет 75 000 самокатов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close