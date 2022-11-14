Базу данных клиентов Whoosh выставили на продажу на хакерском сайте. Сервис винит в утечке нерадивого сотрудника

Данные более семи миллионов пользователей сервиса аренды электросамокатов Whoosh утекли в Сеть.



Информацию, включающую имя пользователя, его телефон, электронную почту и даже часть номера банковской карты, выложили на известном хакерском форуме на продажу, сообщает 14 ноября Forbes.



При этом данные якобы были актуальны на данный момент. И они касаются пользователей разных регионов России.



Сам сервис сообщил о том, что хакеры получили данные из-за нарушения установленных правил одним из сотрудников Whoosh. Подтвердив утечку, в компании заявили, что она не затронула самые важные данные, как то: доступ к аккаунтам и полным платежным данным банковских карт.

