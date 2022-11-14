Есть миллион! В Пулково поздравили юбилейного пассажира авиакомпании

Пулково — один из базовых аэропортов для «Уральских авиалиний». Ежегодно здесь обслуживают более миллиона клиентов российского перевозчика. Каждый раз регистрация юбилейного пассажира становится событием: его встречают поздравлениями и подарками. Не стал исключением и уходящий 2022-й. Значимой отметки авиакомпания достигла 11 ноября: посадочный талон с шестью нулями получил петербуржец Олег Неворотов, вылетавший в Калининград рейсом U6–391.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» зарегистрировала миллионного пассажира в аэропорту Петербурга. Семизначной отметки перевозчик в 2022 году достиг на месяц раньше, чем в прошлом. Памятные подарки получил не только обладатель юбилейного посадочного талона, но и все, кто летел этим рейсом.

Пассажир прибыл в аэропорт вовремя: за два часа до отправления. Вместе с супругой и детьми он отправился в самый западный регион России, чтобы отметить там 30-летие. Первый подарок неожиданно для себя житель Северной столицы получил в аэропорту: генеральный представитель «Уральских авиалиний» в Петербурге Елена Икчурина вручила Олегу сертификат на два бесплатных билета на любой рейс по стране. Также юбиляру повысили класс обслуживания во время перелета в Калининград. Аэропорт «Пулково» пригласил семью в бизнес-зал для ожидания выхода на посадку.

Он признался, что летает часто: только в Москву, бывает, по 4–5 командировок в месяц. Но сертификат использует на новое путешествие с семьей.



Приятный сюрприз ждал не только Олега, но и всех пассажиров особого рейса. Им вручили фирменные дорожные наборы.



«В прошлом году «Уральские авиалинии» обслужили миллион пассажиров в середине декабря, в этом мы достигли отметки на месяц раньше, — отметил руководитель представительства авиаперевозчика в Пулково Виктор Супрун. — Это говорит о том, что наша компания совместно с аэропортом «Пулково» развивает маршрутную сеть из Северной столицы и наращивает объем перевозимых пассажиров».



Сегодня география полетов авиакомпании из Петербурга включает в себя более десятка городов. Самые популярные направления — Калининград, Екатеринбург, Сочи. Как подчеркнул первый заместитель главного операционного директора «Воздушные Ворота Северной Столицы» Андрей Дробович, аэропорт «Пулково» и «Уральские авиалинии» связывают давние партнерские отношения.



«Перевозчик входит в топ крупнейших авиакомпаний страны — как среди российских регионов, так и по нашему аэропорту», — добавил топ-менеджер.



Он рассказал: по данным Пулково, спрос на воздушные перевозки не только не падает, но даже растет. Россияне по-прежнему выбирают самолеты для путешествий по стране и за ее пределы.



ОАО АК «Уральские авиалинии», https://www.uralairlines.ru/

