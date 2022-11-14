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    Киев предложит исключить Россию из состава G20

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    Украина хочет обратиться к G20 c просьбой об исключении России из состава группы. Соответствующий проект обращения внесен в Раду, передает 14 ноября РИА Новости.

    Среди авторов — спикер и вице-спикер.

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