Водитель «Фольксвагена» не заметил дорожную технику, и машина стала «маяком» для ночной КАД

В первый час понедельника серьезная авария произошла на внутреннем кольце КАД. На место вызывали не только ГИББД и скорую, но и пожарных.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, автомобиль «Фольксваген Поло» около часа ночи летел по левой полосе внутреннего кольца КАД, и на 46 километре врезался в грузовой «Ивеко». Он занимался уборкой дороги.



От удара автомобиль вспыхнул.