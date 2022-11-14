    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    0 м/с, штиль

    773мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.22eur61.54

    Водитель «Фольксвагена» не заметил дорожную технику, и машина стала «маяком» для ночной КАД

    6005
    6 комментариев

    В первый час понедельника серьезная авария произошла на внутреннем кольце КАД. На место вызывали не только ГИББД и скорую, но и пожарных.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, автомобиль «Фольксваген Поло» около часа ночи летел по левой полосе внутреннего кольца КАД, и на 46 километре врезался в грузовой «Ивеко». Он занимался уборкой дороги.

    От удара автомобиль вспыхнул.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |

    За рулем «Фольксвагена» была 38-летняя женщина. Она и её 35-летний пассажир в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

    По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close