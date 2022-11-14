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    МВФ предупредил о мрачных перспективах мировой экономики

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    Из-за последствий пандемии коронавируса, боевых действий на Украине и высокой инфляции в МВФ ожидают дальнейшего замедления роста мировой экономики. Борьба с инфляцией, по мнению экспертов, скажется на экономической активности.

    Сейчас перспективы мировой экономики стали более мрачными, чем месяц назад, когда Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% — на 0,2 ниже июльского прогноза. Об этом 14 ноября пишет РБК со ссылкой на экономиста исследовательского фонда Трюгги Гудмундссон.


    Он считает, что в последние месяцы идет снижение индекса деловой активности в странах G20. В октябре падение зафиксировали почти во всех развитых странах, кроме Японии и США. В развивающихся странах — в России, Турции, ЮАР и Китае.

    В отчете МВФ, составленном перед саммитом G20, среди основных вызовов для мировой экономики названы:

    • Высокая инфляция во многих странах, которая требует ужесточения денежно-кредитной политики;
    • Слабые темпы роста в Китае на фоне ограничительных мер из-за пандемии и кризиса на рынке недвижимости;
    • Боевые действий на Украине и связанные с ними санкции, которые привели к перебоям с поставками, ухудшению продовольственной безопасности и энергокризиса.

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