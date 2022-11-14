МВФ предупредил о мрачных перспективах мировой экономики

Из-за последствий пандемии коронавируса, боевых действий на Украине и высокой инфляции в МВФ ожидают дальнейшего замедления роста мировой экономики. Борьба с инфляцией, по мнению экспертов, скажется на экономической активности.

Сейчас перспективы мировой экономики стали более мрачными, чем месяц назад, когда Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,7% — на 0,2 ниже июльского прогноза. Об этом 14 ноября пишет РБК со ссылкой на экономиста исследовательского фонда Трюгги Гудмундссон.



Он считает, что в последние месяцы идет снижение индекса деловой активности в странах G20. В октябре падение зафиксировали почти во всех развитых странах, кроме Японии и США. В развивающихся странах — в России, Турции, ЮАР и Китае.