Десятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в центре Петербурга

Машина с московскими номерами сбила в Центральном районе девочку-подростка.



ДТП произошло накануне около 13:15 на углу улицы Восстания и Ковенского переулка, стало известно «Фонтанке» 14 ноября. Десятилетняя девочка вместе с родителями шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда поворачивающий у дома 18 налево «Рено Логан» сбил её.



Девочку увезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса с травмами в состоянии средней тяжести.



А водителя машины, которая принадлежит московской компании, увезли на допрос в ГИБДД.

