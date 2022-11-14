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    Десятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в центре Петербурга

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    Машина с московскими номерами сбила в Центральном районе девочку-подростка.

    ДТП произошло накануне около 13:15 на углу улицы Восстания и Ковенского переулка, стало известно «Фонтанке» 14 ноября. Десятилетняя девочка вместе с родителями шла по нерегулируемому пешеходному переходу, когда поворачивающий у дома 18 налево «Рено Логан» сбил её.

    Девочку увезли в детскую городскую больницу имени Раухфуса с травмами в состоянии средней тяжести.

    А водителя машины, которая принадлежит московской компании, увезли на допрос в ГИБДД.

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