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    На юге Петербурга встретились два нарушителя: подростка увезли в больницу, женщину в полицию

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    Полиция Московского района устанавливает, кто был больше не прав в ДТП, в котором пострадал подросток.

    «Ситроен», за рулем которого была 48-летняя петербурженка, ехал по боковому проезду в районе дома 9/1 по Пулковскому шоссе накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября. Именно этот момент, по предварительной информации, 16-летний мальчик выбрал для того, чтобы перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадавшего увезли в больницу с различными травмами. Его состояние после наезда врачи оценивают как средней тяжести.

    Женщина-водитель только в этом году 20 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД, а именно — превышение скорости.

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