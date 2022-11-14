На юге Петербурга встретились два нарушителя: подростка увезли в больницу, женщину в полицию

Полиция Московского района устанавливает, кто был больше не прав в ДТП, в котором пострадал подросток.



«Ситроен», за рулем которого была 48-летняя петербурженка, ехал по боковому проезду в районе дома 9/1 по Пулковскому шоссе накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 ноября. Именно этот момент, по предварительной информации, 16-летний мальчик выбрал для того, чтобы перебежать дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадавшего увезли в больницу с различными травмами. Его состояние после наезда врачи оценивают как средней тяжести.

