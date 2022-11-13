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    Страшное ДТП под Кингисеппом: трое ранены и трое погибших

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    Тяжёлое ДТП затрудняет движение вечером 13 ноября на дороге Петергоф — Кейкино в Кингисеппском районе Ленобласти. Встреча двух легковых автомобилей была лобовой.

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    Как сообщает 47news, около 18:45 на 75-м километре трассы, у деревни Нарядово, столкнулись «Опель Астра» и «Митсубиши Паджеро». «Опель» улетел в кювет, дорогу засыпало обломками.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    По предварительным данным полиции, погибли водитель и пассажир «Опеля», а также пассажир «Митсубиши». Его водитель получил травмы. Кроме него, по информации издания, есть ещё двое пострадавших. Их личности устанавливаются.

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