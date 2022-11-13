Возможная приостановка боевых действий и демобилизация студентов ДНР и ЛНР: новости СВО за 13 ноября

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 ноября.
Возможность приостановки боевых действий
Возможная приостановка боевых действий на территории Украины может растянуться на шесть месяцев. Такая вероятность возникнет из-за зимы, сообщает New York Times. Дождь и мягкая почва в ноябре, а также еще более холодная погода в дальнейшем замедлит передвижение украинских и российских войск, предполагают в издании.
Демобилизация студентов
Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу.
— В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Возможные переговоры
Депутат Верховной рады Давид Арахамия предположил, что переговоры между РФ и Украиной могут состояться во второй половине 2023 года.
— Я считаю, что переговоры будут тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, — сказал депутат.
Он объяснил свое мнение тем, что в этот период государства будут стремиться демонстрировать народу достижения в области дипломатии.
«Реалистичная» позиция по Крыму
Помощник Джо Байдена Джейк Салливан посоветовал Владимиру Зеленскому занять реалистичную позицию перед переговорами с Россией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. В издании предполагают, что данное утверждение может относиться к точке зрения Украины касательно статуса Крыма.
Новое наказание за дискредитацию армии
Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Соответствующая поправка внесена в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства. Она уже поступила в Госдуму.