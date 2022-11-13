«Некоторые санкции должны остаться в силе». Минфин США рассказал о планах на случай мира между Россией и Украиной

Министр финансов Джанет Йеллен прокомментировала возможность ослабления санкций против России в случае заключения мира с Украиной.



«Я полагаю, что в контексте какого-либо мирного соглашения корректировка санкций возможна и могла бы быть уместной», — заявила Йеллен интервью The Wall Street Journal в Индонезии, где пройдет саммит G20 (цитата по «Коммерсанту»).



Однако некоторые санкции могут остаться в силе, допустила Джанет Йеллен. По ее словам, это повысило бы перспективу долгосрочных усилий США по давлению на российскую экономику.

