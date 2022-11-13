В Сампсониевском соборе появились новые колокола. Посмотрите, как их устанавливали

Колокола поднимали на колокольню Сампсониевского собора, расположенного в Петербурге на Выборгской стороне, в воскресенье, 13 ноября. Фотографии, на которых показаны «инструменты» высотой с человека, появились в социальных сетях.
«Их установление началось после литургии», — рассказали «Фонтанке» в храме.
В официальной группе прихода во «ВКонтакте» 11 ноября об этом событии предупреждали заранее. В записи говорится, что колокола были изготовлены московским колокольным заводом «Литэкс» на средства благотворителей. Их освятили в Престольный праздник 12 июля 2020 года. С этой даты разрабатывали и согласовывали документацию, а также подготавливали места их крепления.