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    Шесть человек погибли на авиашоу в США. Столкновение самолётов попало на видео

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    17 комментариев
    Фото: скрин.youtube.com/@uol
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    Столкновение самолётов на авиашоу в американском Далласе привело к гибели шести человек. Об этом 13 ноября в социальных сетях сообщает судья округа Клэй Дженкинс.

    «Сегодня власти продолжат работу по расследованию произошедшего и идентификации погибших. Пожалуйста, молитесь за их семьи и всех причастных», — заявил он.

    По данным ABC, американский бомбардировщик B-17 потерпел крушение после столкновения с другим самолетом на авиашоу Wings Over Dallas в аэропорту Далласа 12 ноября. Там проходили лётные демонстрации истребителей времен Второй мировой войны.

    Фото: скрин.youtube.com/@uol

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